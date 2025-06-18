الزمالك: كل الملفات ستحسم قريبا.. وهذا موقف أحمد حمدي

طمأن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بشأن مستقبل فريق الكرة، مؤكدًا أن الإدارة تتحرك بخطى ثابتة لإتمام كافة الترتيبات الإدارية والفنية في أقرب وقت.

في تصريحاته عبر قناة النادي، أكد سالم أن إدارة الزمالك تواصل العمل بشكل سريع ومنظم لاختيار المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن المدير الرياضي والمدرب المنتظر سيتم خلال أيام قليلة، تزامنًا مع عودة اللاعبين من فترة الراحة الممنوحة لهم استعدادًا للموسم المقبل.

وأضاف:"الجمهور سيُرضى بالقرارات التي ستُتخذ، نحن نسير وفق خطة واضحة ومحددة، وسيأتي الوقت المناسب للكشف عن كافة التفاصيل".

أزمة أحمد حمدي تحت التحقيق

وعلّق سالم على قرار تحويل لاعب الفريق أحمد حمدي للتحقيق بسبب ما نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، قائلاً:"أحمد حمدي لاعب مهذب على المستوى الشخصي، لكنه تعرض لضغوط دفعته للتعبير عن نفسه بطريقة لا تتماشى مع مبادئ النادي، وسيتم التعامل مع الأمر وفق اللوائح والقوانين المعمول بها داخل الزمالك".

وكانت إدارة النادي قد اتخذت قرارًا بتحويل اللاعب للتحقيق أمام الشؤون القانونية بعد منشوره الذي اعتبرته الإدارة تجاوزًا للوائح الداخلية للنادي.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن كل الملفات المتعلقة بالصفقات الجديدة والجهاز الفني ستُحسم بشكل نهائي عقب انتهاء فترة الراحة وعودة الفريق إلى التحضيرات الرسمية للموسم الجديد.