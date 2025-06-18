تعرف على مدة غياب طاهر محمد طاهر عن الأهلي بعد الإصابة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إصابة محمد طاهر، بشد في منشأ العضلة الأمامية، ضربة قوية للنادي الأهلي قبل المباراتين القادمتين في كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" خضع طاهر محمد لفحوصات طبية بعد مران الأمس، تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، وتأكدت إصابته في منشأ العضلة الأمامية وغيابه عن الفريق في المباراتين القادمتين".

وأكمل :"سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة".

واختتم الغندور:" حسب مصادرنا طاهر محمد طاهر سيغيب عن الأهلي لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع".