قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بونو يتصدى لركلة جزاء ويقود الهلال للتعادل مع ريال مدريد بمونديال الأندية
سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19 يونيو 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لا تجرؤ على الدخول في حرب مع مصر
فايننشال تايمز: بريطانيا ترفع حالة التأهب تحسبا لضربة أمريكية محتملة ضد إيران
عمرو الورداني يكشف كيفية تدريب النفس على العيش في حضرة الله
الزمالك يستعين بالويلزي توني بوليس في إعادة هيكلة الفريق الأول
منح الاعتماد المبدئي لمعهد الأورام بجامعة المنوفية وفقا لمعايير GAHAR
موجة حارة تخترق الأجواء.. تفاصيل طقس الغد الخميس
الكشري جامد والمحشي صحي.. إزاي تتناول الأكل الشعبي خلال الرجيم
زيزو يكشف كواليس ركلة جزاء إنتر ميامي: كنت بأكد على ترتيب التسديد فقط
حقيقة عدم توافر خامات الأعلاف المستوردة والمحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرارات عاجلة داخل نادي الزمالك

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك، أن ملف كرة القدم يسير وفق خطة محددة ومدروسة من قبل إدارة النادي.

وقال سالم: "أطمئن جماهير الزمالك أن الأمور داخل النادي تسير بشكل منظم، ولا يوجد أي تخبط كما يُشاع. نعمل وفق خطة واضحة، وسيتم الإعلان قريباً عن خطوات وقرارات ستسعد الجماهير."

وأضاف: "اللاعب أحمد حمدي خضع لتحقيق داخلي طبيعي، وأبدى التزاماً كاملاً بقرارات النادي."

وبشأن المدير الرياضي، أوضح سالم: "جون إدوارد مرشح بقوة لتولي منصب المدير الرياضي في الزمالك، وسيتم حسم هذا الملف بقرارات رسمية قريباً."

وتابع المتحدث الرسمي: "ليس من المنطقي أن نتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية تخص المدير الفني أو الصفقات الجديدة وهناك من يظن أن الزمالك متأخر في بعض الملفات، لكن الحقيقة أن الأمور تُدار بحكمة وترتيب، والنتائج ستكون ملموسة للجميع قريباً."

وأتم سالم تصريحاته  بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تعمل بروح المسؤولية الكاملة من أجل إعادة الاستقرار وتحقيق طموحات الجماهير البيضاء.

أحمد سالم نادي الزمالك الزمالك قناة نادي الزمالك جماهير الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

أسعار الأسمنت

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

مرتبات يونيو

تفاصيل صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادات الجديدة

كشرى ابو طارق

صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط: قريبًا انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

دمياط

حملة لمكافحة القوارض والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بدمياط

التوعية

إطلاق مبادرة القرار قرارك تجوب المصالح الحكومية بدمياط

بالصور

معتقدات خاطئة عن الإيدز.. لاينتقل بهذه الطرق واعرف المخاطر الحقيقة

الايدز
الايدز
الايدز

طريقة عمل فطير السجق الشرقى

فطير السجق
فطير السجق
فطير السجق

تعرف على علاقة الموز بالدايت

الموز للدايت
الموز للدايت
الموز للدايت

في اليوم العالمي للسوشي .. اعرف طريقة عمله بالمنزل ووفَّر فى الميزانية

السوشي
السوشي
السوشي

فيديو

مطعم بلبنان

سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد