موعد الإعلان عن تعيين إدوارد في الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين لبيب رئيس الزمالك عقد اجتماعا مع جون إدوارد قبل إعلان تعيينه مديرًا رياضيًا للنادي، وحضر الاجتماع هشام نصر نائب رئيس النادي، موضحًا أن الاجتماع كان يهدف للاتفاق على آلية العمل في الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة النهار، إنه تم الاتفاق بين مسئولي الزمالك وجون إدوارد على العديد من الأمور، وسيتم الإعلان الرسمي عن تعيينه يوم السبت المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف أن الزمالك اتخذ خطوة مبدئية لحسم العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة، وهي الاتفاق مع جون إدوارد