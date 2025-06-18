عبد الواحد السيد يطلب إبراء للذمة المالية بعد رحيله عن الزمالك

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تواجد اليوم الأربعاء في مقر النادي، وتقدم بطلب رسمي لمجلس إدارة النادي للحصول على إبراء للذمة المالية.

وأوضح عبد الواحد السيد أنه تواصل في الساعات الماضية مع مجلس إدارة النادي لطلب الحصول على إبراء للذمة المالية بعد رحيله عن منصبه، قبل أن يتوجه اليوم لمقر النادي ويتقدم بالطلب بصورة رسمية لمجلس الإدارة.

وأضاف مدير الكرة السابق أنه حصل على وعد من إدارة النادي بمنحه إبراء الذمة المالية مطلع الأسبوع المقبل .

وشدد عبد الواحد السيد على إنه لا توجد أي أزمات أو خلافات بينه وبين مسؤولي نادي الزمالك على الإطلاق.