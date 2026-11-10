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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تطالب بوقف الهجمات على قوات حفظ السلام وإنهاء عرقلة "يونميس" في جنوب السودان

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
أ ش أ

طالبت الولايات المتحدة بوقف الهجمات على قوات حفظ السلام وإنهاء القيود المفروضة على عمليات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس"، محذرة من أن استمرار العنف وعرقلة عمل البعثة يهددان بإعادة البلاد إلى دائرة الحرب الأهلية.

وأدانت ممثلة الولايات المتحدة جينيفر لوسيتا، أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي وقع في 24 أغسطس وأسفر عن مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه.

وانتقدت لوسيتا السلطات في جنوب السودان بسبب ما وصفته بعرقلة الدوريات وتأخير الموافقات ومضايقة موظفي الأمم المتحدة، مؤكدة أن الأمر "ليس مشكلة إدارية"، وإنما ممارسات تعرض المدنيين للخطر.

ودعت قادة جنوب السودان إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار السياسي، مشددة على ضرورة السماح لبعثة "يونميس" بحرية الحركة لتنفيذ مهامها في حماية المدنيين.

وحذرت من أن استمرار عرقلة عمل البعثة وتصاعد أعمال العنف سيكون له تأثير على القرارات الأمريكية المستقبلية المتعلقة بالمساعدات والانخراط الدبلوماسي ومستقبل بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وكانت واشنطن قد دعت في مواقف سابقة حكومة جنوب السودان إلى إزالة القيود المفروضة على عمليات "يونميس"، محذرة من أن استمرار عدم التعاون يهدد قدرة البعثة على تنفيذ مهامها.

الولايات المتحدة قوات حفظ السلام جنوب السودان

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