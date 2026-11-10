في مشهد مؤثر.. سعد الصغير يشارك أسرة إسماعيل الليثي إحياء ذكرى رحيله ويوزع المصاحف

في لفتة إنسانية تعكس حرصه على الوفاء لأصدقائه وتقديره للعلاقات الإنسانية، حرص النجم سعد الصغير على حضور سنوية المطرب الراحل إسماعيل الليثي، وذلك لمشاركة أسرته ومحبيه إحياء ذكرى رحيله، واستعادة ذكرياته الطيبة التي تركها في قلوب كل من عرفوه وتعاملوا معه.

سعد الصغير

ولفت سعد الصغير الأنظار خلال حضوره المناسبة، حيث حرص على توزيع المصاحف على الحضور، في مبادرة طيبة تحمل الكثير من معاني المحبة والوفاء، وتأتي تخليدًا لذكرى الراحل والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتعكس هذه اللفتة حرص سعد الصغير على التواجد في مثل هذه المناسبات الإنسانية، ومساندة أسرة الراحل ومشاركتهم لحظات الوفاء والدعاء، خاصة أن إسماعيل الليثي كان يتمتع بعلاقات طيبة داخل الوسط الفني، وترك بصمة لدى جمهوره وزملائه من المطربين.

وحظيت لفتة سعد الصغير بتقدير الحضور، بعدما اختار أن يشارك في إحياء ذكرى الراحل بصورة تحمل رسالة إنسانية، بعيدًا عن الأضواء، لتظل ذكرى إسماعيل الليثي حاضرة في قلوب محبيه وأصدقائه.