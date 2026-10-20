طارق الشيخ يحتفل بزفاف نجله بحضور سعد الصغير وعدد من الفنانين

يحتفل المطرب الشعبي طارق الشيخ، مساء اليوم، بزفاف نجله، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن، من بينهم المطرب سعد الصغير، الذي حرص على مشاركة طارق الشيخ فرحته بهذه المناسبة.

وتداولت صور من حفل الزفاف، ظهر خلالها طارق الشيخ وسعد الصغير وعدد من الحضور، في أجواء احتفالية، وسط تهاني ومباركات للعروسين من الحاضرين.

آخر أعمال طارق الشيخ

وعلى الصعيد الفني، يواصل طارق الشيخ نشاطه الغنائي، إذ يستعد لطرح مجموعة من الأغنيات الجديدة بشكل منفرد «سينجل» خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما أُعلن مؤخرًا عن تحضيراته الفنية.

وكان من أحدث أغنياته «موجوع والهم قتلني»، التي طرحها في سبتمبر 2026، من كلمات أحمد حمتو، وألحان كيمو الديب، وتوزيع قط كرموز.