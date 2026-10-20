تعرف على قائمة الفنانين المكرمين في مهرجان نقابة المهن التمثيلية

أعلن أشرف زكي عن قائمة الفنانين المكرمين في الدورة المقبلة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

أشرف ذكي

تضم قائمة المكرمين الراحلين الفنانين أحمد عقل ويوسف عيد ومحمد الشرقاوي، والفنانة نعيمة الصغير، إلى جانب تكريم الفنانين يوسف رجائي وسعيد الصالح وعلاء زينهم وعائشة الكيلاني، تقديرًا لما قدموه من أعمال فنية أسهمت في صناعة البهجة ورسم الابتسامة على وجوه الجمهور.

وأكد زكي أن التكريم يأتي تقديرًا لفنانين لم يحصلوا على ما يستحقونه من اهتمام، مشددًا على أن البطولة لا ترتبط بالظهور في مقدمة الأفيش، وإنما بقدرة الفنان على ترك أثر لدى الجمهور، حتى لو من خلال مشهد واحد.