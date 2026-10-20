أشرف زكي يكشف عن مشروع كبير لتطوير المسرح المصري خلال أيام

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استعداد النقابة لإطلاق مشروع كبير بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستهدف تطوير ملف المسرح المصري ووضع رؤية متكاملة للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تفاصيل المشروع سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت تصريحات أشرف زكي على هامش المؤتمر الخاص بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي يشهد استعدادات مكثفة لانطلاق فعاليات دورته الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين وصناع العروض المسرحية، في إطار دعم الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام المواهب المختلفة لتقديم أعمالها.

وتطرق نقيب المهن التمثيلية خلال حديثه إلى كواليس أغنية المهرجان، موضحًا أن الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أسامة الهندي لم يتقاضوا أجرًا ماديًا عن مشاركتهم في الأغنية، وإنما جاء تقديرهم في صورة كلمة شكر وتكريم على خشبة المسرح، تعبيرًا عن الامتنان لمجهوداتهم ومساهماتهم الفنية.

أشرف زكي يعلن مشروعًا جديدًا لتطوير المسرح بالتعاون مع المتحدة

وأكد أشرف زكي أن نقابة المهن التمثيلية تعمل على إعداد مشروع مهم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف إحداث نقلة في ملف المسرح، من خلال وضع تصور متكامل يتناسب مع احتياجات الحركة المسرحية وتطلعات العاملين بها.

وقال نقيب المهن التمثيلية، خلال مؤتمر المهرجان، إن الإعلان عن المشروع سيتم خلال أيام، مشيرًا إلى أن التعاون المرتقب يستهدف وضع رؤية شاملة ومتطورة للنهوض بالمسرح، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المبادرات أو آليات تنفيذها في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاهتمام بتطوير المسرح المصري، باعتباره أحد أهم روافد الإبداع الفني والثقافي، لما يمثله من مساحة لاكتشاف المواهب الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين لتقديم تجارب مختلفة، إلى جانب دوره في إثراء الحياة الثقافية وتعزيز التواصل المباشر بين الفنان والجمهور.

ومن المنتظر أن تكشف الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع، بما يوضح ملامح الرؤية الجديدة وأبرز المحاور التي سيعمل عليها التعاون بين النقابة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعكس الإعلان عن المشروع توجهًا نحو تعزيز الشراكات بين المؤسسات الفنية والإعلامية، بما يسهم في دعم الإنتاج المسرحي وتطوير آلياته، وفتح آفاق جديدة أمام الفنانين وصناع العروض، خاصة في ظل الحاجة إلى مواصلة العمل على تطوير التجارب المسرحية وتشجيع الأجيال الجديدة على خوض هذه التجربة الفنية.

أجر أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي وأسامة الهندي عن أغنية المهرجان

وفي سياق آخر، أوضح أشرف زكي حقيقة ما حصل عليه الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أسامة الهندي نظير مشاركتهم في إعداد أغنية المهرجان، مؤكدًا أن المقابل الذي قدمته النقابة لهم تمثل في توجيه الشكر والتكريم على المسرح، تقديرًا لما بذلوه من جهد في العمل.

وشدد نقيب المهن التمثيلية على أن مشاركة الثلاثي جاءت محل تقدير من القائمين على المهرجان، موضحًا أن أجرهم عن الأغنية كان كلمة شكر فقط، إلى جانب تكريمهم أمام الحضور، في لفتة تعكس الامتنان لمساهمتهم الفنية.

وتأتي هذه التصريحات لتوضيح طبيعة مشاركة صناع الأغنية في المهرجان، الذي يسعى إلى تقديم محتوى فني يواكب فعالياته، ويعبر عن هويته، بالتعاون مع أسماء تمتلك خبرات متنوعة في مجالات الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي.

ويُعد أيمن بهجت قمر من أبرز الشعراء الذين قدموا أعمالًا غنائية متنوعة، فيما تعاون عزيز الشافعي مع عدد كبير من المطربين في ألحان حققت انتشارًا واسعًا، بينما يمتلك أسامة الهندي خبرة في مجال التوزيع الموسيقي، وهو ما أضفى أهمية على مشاركتهم في الأغنية الخاصة بالمهرجان.

وأوضح أشرف زكي أن التكريم المعنوي وكلمة الشكر يمثلان تقديرًا لمجهودات المشاركين، في إطار العلاقة التي تجمع الفنانين والمؤسسات الفنية، وحرص القائمين على المهرجان على الاعتراف بكل جهد يسهم في إنجاح فعالياته.

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري يستعد لانطلاق دورته الجديدة

وفيما يتعلق باستعدادات المهرجان، سبق أن أعلن أشرف زكي أن الدورة الجديدة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري ستنطلق يوم السبت المقبل، بمشاركة واسعة من الفنانين وصناع العروض المسرحية.