قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم بدوي: تشكيل مجموعة عمل لتطوير مناهج هندسة البترول وربطها بسوق العمل
صعود متوسط في سعر الدولار خلال تداولات الثلاثاء
مدبولي: 15 مليون مصري يقطنون المدن الجديدة.. والمخطط القومي يستهدف إنشاء 39 مدينة
منال عوض: 48% من موازنات المحافظات مخصصة لتطوير الطرق المحلية وصيانتها
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض أسباب التوسع العمراني ومشروعات النقل والتشييد والبناء
رئيس الوزراء: الرئيس السادات وضع فكرة إنشاء المدن الجديدة.. وقلاع مصر الصناعية تنتشر بها
منال عوض: النقل الحديث خفض الانبعاثات الكربونية 30%.. وتحويل 400 فدان إلى حدائق عامة
تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حسام عبد الغفار: أكثر من 16 مبادرة رئاسية لتوفير العلاج للمواطنين.. وتوطين صناعة الدواء أمن قومي
تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟
استمرار حظر التجول في باريس مساء اليوم واحتمالات تمديده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي يكشف عن مشروع كبير لتطوير المسرح المصري خلال أيام

أشرف زكي
أشرف زكي
أوركيد سامي

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استعداد النقابة لإطلاق مشروع كبير بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستهدف تطوير ملف المسرح المصري ووضع رؤية متكاملة للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تفاصيل المشروع سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت تصريحات أشرف زكي على هامش المؤتمر الخاص بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي يشهد استعدادات مكثفة لانطلاق فعاليات دورته الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين وصناع العروض المسرحية، في إطار دعم الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام المواهب المختلفة لتقديم أعمالها.

وتطرق نقيب المهن التمثيلية خلال حديثه إلى كواليس أغنية المهرجان، موضحًا أن الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أسامة الهندي لم يتقاضوا أجرًا ماديًا عن مشاركتهم في الأغنية، وإنما جاء تقديرهم في صورة كلمة شكر وتكريم على خشبة المسرح، تعبيرًا عن الامتنان لمجهوداتهم ومساهماتهم الفنية.

أشرف زكي يعلن مشروعًا جديدًا لتطوير المسرح بالتعاون مع المتحدة

وأكد أشرف زكي أن نقابة المهن التمثيلية تعمل على إعداد مشروع مهم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف إحداث نقلة في ملف المسرح، من خلال وضع تصور متكامل يتناسب مع احتياجات الحركة المسرحية وتطلعات العاملين بها.

وقال نقيب المهن التمثيلية، خلال مؤتمر المهرجان، إن الإعلان عن المشروع سيتم خلال أيام، مشيرًا إلى أن التعاون المرتقب يستهدف وضع رؤية شاملة ومتطورة للنهوض بالمسرح، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المبادرات أو آليات تنفيذها في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاهتمام بتطوير المسرح المصري، باعتباره أحد أهم روافد الإبداع الفني والثقافي، لما يمثله من مساحة لاكتشاف المواهب الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين لتقديم تجارب مختلفة، إلى جانب دوره في إثراء الحياة الثقافية وتعزيز التواصل المباشر بين الفنان والجمهور.

ومن المنتظر أن تكشف الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع، بما يوضح ملامح الرؤية الجديدة وأبرز المحاور التي سيعمل عليها التعاون بين النقابة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعكس الإعلان عن المشروع توجهًا نحو تعزيز الشراكات بين المؤسسات الفنية والإعلامية، بما يسهم في دعم الإنتاج المسرحي وتطوير آلياته، وفتح آفاق جديدة أمام الفنانين وصناع العروض، خاصة في ظل الحاجة إلى مواصلة العمل على تطوير التجارب المسرحية وتشجيع الأجيال الجديدة على خوض هذه التجربة الفنية.

أجر أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي وأسامة الهندي عن أغنية المهرجان

وفي سياق آخر، أوضح أشرف زكي حقيقة ما حصل عليه الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أسامة الهندي نظير مشاركتهم في إعداد أغنية المهرجان، مؤكدًا أن المقابل الذي قدمته النقابة لهم تمثل في توجيه الشكر والتكريم على المسرح، تقديرًا لما بذلوه من جهد في العمل.

وشدد نقيب المهن التمثيلية على أن مشاركة الثلاثي جاءت محل تقدير من القائمين على المهرجان، موضحًا أن أجرهم عن الأغنية كان كلمة شكر فقط، إلى جانب تكريمهم أمام الحضور، في لفتة تعكس الامتنان لمساهمتهم الفنية.

وتأتي هذه التصريحات لتوضيح طبيعة مشاركة صناع الأغنية في المهرجان، الذي يسعى إلى تقديم محتوى فني يواكب فعالياته، ويعبر عن هويته، بالتعاون مع أسماء تمتلك خبرات متنوعة في مجالات الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي.

ويُعد أيمن بهجت قمر من أبرز الشعراء الذين قدموا أعمالًا غنائية متنوعة، فيما تعاون عزيز الشافعي مع عدد كبير من المطربين في ألحان حققت انتشارًا واسعًا، بينما يمتلك أسامة الهندي خبرة في مجال التوزيع الموسيقي، وهو ما أضفى أهمية على مشاركتهم في الأغنية الخاصة بالمهرجان.

وأوضح أشرف زكي أن التكريم المعنوي وكلمة الشكر يمثلان تقديرًا لمجهودات المشاركين، في إطار العلاقة التي تجمع الفنانين والمؤسسات الفنية، وحرص القائمين على المهرجان على الاعتراف بكل جهد يسهم في إنجاح فعالياته.

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري يستعد لانطلاق دورته الجديدة

وفيما يتعلق باستعدادات المهرجان، سبق أن أعلن أشرف زكي أن الدورة الجديدة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري ستنطلق يوم السبت المقبل، بمشاركة واسعة من الفنانين وصناع العروض المسرحية.

أشرف زكي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الذهب يعاود الارتفاع في مصر اليوم الثلاثاء

عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

حملة لضبط الدراجات البخارية المخالفة ومواجهة الضوضاء بشارعي الجمهورية والجيش بالمنصورة

إزالة تعديات المحلات التجارية بشارع السوق في ميت عقبة

إزالة تعديات المحلات التجارية بشارع السوق في ميت عقبة لتوسعة الطريق وتنفيذ أعمال التبليط

سحب معدات محل أسماك

بسبب المدخنة.. حي الهرم يستجيب لشكاوى السكان ويغلق محل أسماك

بالصور

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

قائد القوات البحرية: نتوسع في إنتاج المسيرات البحرية.. وهناك محاولات من بعض الأطراف للسيطرة على الممرات البحرية

قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل.. وصفة سهلة بمذاق الشواء

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد