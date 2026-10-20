منهم عائشة كيلاني وعلاء زينهم.. مهرجان نقابة المهن التمثيلية يعلن قائمة المكرمين في دورته التاسعة

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أسماء الفنانين المقرر تكريمهم ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، و ذلك جلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم في مسرح النهار ، والمقرر انطلاقها يوم 24 أكتوبر الجاري، في دورة تحمل طابعًا خاصًا للاحتفاء بالفنانين الذين تركوا بصمات واضحة في الأعمال الفنية، حتى وإن لم يتصدروا أدوار البطولة.

وتضم قائمة المكرمين ثمانية أسماء من نجوم الفن، من بينهم الفنانة عائشة الكيلاني والفنان علاء زينهم، إلى جانب عدد من الفنانين الراحلين الذين أسهموا في إثراء الحركة الفنية المصرية، وقدموا أدوارًا مميزة ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما قدمه هؤلاء الفنانون على مدار مشوارهم الفني، واعترافًا بقيمة الأدوار التي جسدوها في المسرح والدراما والسينما، خاصة الأدوار المساندة التي أسهمت في نجاح العديد من الأعمال، وأثبتت أن التأثير الفني لا يرتبط بالضرورة بحجم الدور أو ترتيب اسم الفنان على الملصقات الدعائية.

أشرف زكي يكشف فلسفة تكريم الفنانين في الدورة التاسعة

وخلال المؤتمر الخاص بالمهرجان، تحدث أشرف زكي عن الفكرة التي تقوم عليها دورة هذا العام، مؤكدًا أن إدارة المهرجان حرصت على تسليط الضوء على أصحاب الأدوار الثالثة والرابعة، الذين قدموا إسهامات مهمة في الأعمال الفنية، رغم عدم حصولهم في كثير من الأحيان على القدر نفسه من الاهتمام الذي يناله أبطال العمل.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن البطولة الحقيقية لا تُقاس بترتيب الأسماء أو حجم الصور على أفيشات الأفلام، وإنما بقدرة الفنان على ترك أثر لدى الجمهور، حتى لو شارك في مشهد واحد فقط. فالقيمة الفنية، بحسب ما أشار إليه، ترتبط بصدق الأداء وقدرة الممثل على تقديم شخصية مؤثرة تظل عالقة في الأذهان.

واستشهد أشرف زكي بالفنان الراحل يوسف عبد الجليل، الذي رأى أنه لم يحصل على التقدير الكافي خلال مشواره، ولم ينل ما يستحقه من كلمات الشكر والاعتراف بقيمة ما قدمه. وجاءت هذه الإشارة لتؤكد أهمية إعادة النظر في مفهوم البطولة، والاحتفاء بالفنانين الذين أسهموا في نجاح الأعمال بعيدًا عن الأضواء والشهرة الواسعة.

وأشار زكي إلى أن هذه الرؤية كانت وراء اختيار اسم «أبطال قلوبنا» لهذه الدورة، في رسالة تحمل تقديرًا خاصًا لكل فنان استطاع أن يترك بصمته في وجدان المشاهدين، حتى لو لم يكن اسمه في مقدمة الأبطال.

«أبطال قلوبنا».. رسالة تقدير لأصحاب الأدوار المساندة

تحمل الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري رسالة فنية وإنسانية، تتمثل في الاحتفاء بالممثلين الذين لعبوا أدوارًا مؤثرة في مسيرة الفن المصري، وأسهموا بخبراتهم وأدائهم في بناء الشخصيات الدرامية وإثراء المشاهد المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

وتعكس فكرة الدورة اهتمامًا بإبراز قيمة الفنان الذي يؤدي دورًا مساندًا، لكنه يستطيع من خلال حضوره وأدائه أن يمنح العمل عمقًا إضافيًا، ويترك لدى الجمهور انطباعًا لا يقل أهمية عن الأدوار الرئيسية.

كما يسلط هذا التوجه الضوء على ضرورة تقدير مختلف عناصر المنظومة الفنية، إذ يعتمد نجاح أي عمل على تكامل أداء الممثلين وتفاعل الشخصيات، وليس على بطل واحد فقط. فكثير من الفنانين الذين اشتهروا بالأدوار الثانوية استطاعوا أن يصنعوا لأنفسهم مكانة خاصة لدى الجمهور، بفضل موهبتهم وقدرتهم على تقديم شخصيات متنوعة ومقنعة.

ومن هنا، يأتي تكريم هذه الأسماء ليؤكد أن تاريخ الفن المصري لم تصنعه أدوار البطولة وحدها، بل شارك في بنائه عدد كبير من الفنانين الذين قدموا أدوارًا مساندة تركت علامات بارزة في الذاكرة الفنية.

قائمة المكرمين في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

وتضم قائمة المكرمين في الدورة التاسعة من المهرجان ثمانية فنانين، تجمع بينهم مسيرة فنية حافلة بالأعمال والشخصيات التي أسهمت في تشكيل وجدان الجمهور، وجاءت الأسماء المعلنة كالتالي:

- عائشة الكيلاني: الفنانة التي تميزت بحضورها الخاص وأدائها الكوميدي، وقدمت خلال مشوارها عددًا من الشخصيات التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين.

- علاء زينهم: الفنان المعروف بمشاركاته المتنوعة في السينما والدراما التلفزيونية، وقدرته على تقديم أدوار مساندة تضيف إلى الأحداث.

- سعيد الصالح: أحد الأسماء التي شملتها قائمة التكريم في هذه الدورة.

-يوسف رجائي: ضمن الفنانين الذين وقع عليهم الاختيار للاحتفاء بمشوارهم الفني.

- أحمد عقد: اسم الفنان الراحل الذي يتضمنه تكريم هذه الدورة.

- يوسف عيد: الفنان الكوميدي الراحل الذي ترك بصمة مميزة من خلال أدواره المتعددة وحضوره المحبب لدى الجمهور.

- محمد الشرقاوي: الفنان الراحل الذي يأتي اسمه ضمن قائمة المكرمين تقديرًا لإسهاماته الفنية.

- نعيمة الصغير: الفنانة الراحلة التي ارتبطت بأدوار وشخصيات مميزة في السينما المصرية.

ويجمع هذا الاختيار بين فنانين ما زالوا يواصلون عطائهم الفني، وأسماء رحلت لكنها احتفظت بمكانتها لدى الجمهور، في تأكيد على أن قيمة الفنان لا تنتهي بانتهاء مشاركاته أو برحيله، وإنما تستمر من خلال أعماله وما يتركه من أثر في تاريخ الفن.

عائشة الكيلاني وعلاء زينهم ضمن أبرز أسماء التكريم

ويأتي اختيار الفنانة عائشة الكيلاني والفنان علاء زينهم ضمن قائمة المكرمين تقديرًا للحضور الفني الذي حققه كل منهما، من خلال المشاركة في أعمال متنوعة أسهمت في إثراء المشهد الفني المصري.

وتُعرف عائشة الكيلاني بأسلوبها المميز في الأداء، وقدرتها على تقديم الشخصيات الكوميدية بطابع خاص، وهو ما منحها حضورًا مختلفًا في عدد من الأعمال التي شاركت فيها. واستطاعت من خلال موهبتها أن تقدم شخصيات متنوعة، وتحقق تواصلًا مع الجمهور عبر أدوار تركت انطباعًا واضحًا لدى المشاهدين.

أما علاء زينهم، فيُعد من الفنانين الذين شاركوا في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وقدم شخصيات متعددة ضمن أدوار مساندة ساعدت على إثراء الأحداث الدرامية. ويأتي تكريمه في إطار التوجه الذي تتبناه الدورة الحالية، للاعتراف بأهمية الفنانين الذين يسهمون في نجاح الأعمال من خلال أدوار قد لا تتصدر المشهد، لكنها تظل جزءًا أساسيًا من بنائه.

ويعكس وجود الاسمين ضمن قائمة المكرمين توجه المهرجان نحو تقدير الخبرات الفنية التي أسهمت في تشكيل ملامح الأعمال المصرية، وإبراز أهمية الأدوار التي يؤديها الفنانون بعيدًا عن حسابات البطولة التقليدية.

تكريم الفنانين الراحلين واستعادة أثرهم في ذاكرة الجمهور

ويحظى الفنانون الراحلون بنصيب مهم من تكريمات الدورة التاسعة، التي تشمل يوسف عيد ومحمد الشرقاوي وأحمد عقد ونعيمة الصغير، في خطوة تعيد تسليط الضوء على أسماء شاركت في إثراء الفن المصري، وتركت أعمالها أثرًا ممتدًا لدى الجمهور.

ويُعد يوسف عيد من الفنانين الذين ارتبطت أسماؤهم بالأداء الكوميدي والشخصيات المميزة، إذ استطاع أن يصنع حضورًا خاصًا من خلال أدواره المتعددة، وأن يلفت الانتباه حتى في المساحات المحدودة التي شارك بها داخل الأعمال الفنية.

كما يأتي تكريم الفنانة الراحلة نعيمة الصغير ضمن توجه يهدف إلى استعادة إسهامات الفنانين الذين قدموا أدوارًا مختلفة في السينما المصرية، وأسهموا في تشكيل عدد من الشخصيات التي ظلت معروفة لدى أجيال من المشاهدين.

ويحمل تكريم الراحلين دلالة تتجاوز الاحتفاء بالأسماء، إذ يمثل تقديرًا لما قدموه من أعمال وجهود فنية، ويؤكد أهمية الحفاظ على الذاكرة الفنية المصرية والاعتراف بدور جميع الفنانين في تطورها.

موعد انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان النقابة

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري يوم 24 أكتوبر الجاري، وسط اهتمام بتقديم دورة تحتفي بالممثلين الذين أسهموا في صناعة الفن، مع التركيز على أصحاب الأدوار المساندة التي لا تحظى دائمًا بالاهتمام الكافي.

وتأتي الدورة الجديدة لتؤكد دور المهرجان في دعم الحركة المسرحية والاحتفاء بالفنانين، إلى جانب إبراز الجوانب الإنسانية في المهنة، من خلال الاعتراف بجهود أسماء قدمت الكثير للفن، سواء من خلال استمرار عطائها أو عبر الأعمال التي تركتها خلفها.

ومن خلال شعار «أبطال قلوبنا»، يسعى المهرجان إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن التأثير الحقيقي للفنان لا يتحدد بمساحة ظهوره، وإنما بموهبته وقدرته على الوصول إلى الجمهور. فالمشهد الذي يقدمه الممثل بإخلاص قد يصبح علامة فارقة في العمل، والشخصية التي يؤديها قد تبقى في الذاكرة لسنوات طويلة.

وبذلك، تحمل الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري توجهًا للاحتفاء بالفنانين الذين يستحقون التقدير، وتسليط الضوء على أهمية الأدوار المساندة في نجاح الأعمال الفنية، في محاولة لإنصاف أسماء أسهمت في تاريخ الفن المصري، وظلت جزءًا أصيلًا من ذاكرة جمهوره.