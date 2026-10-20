بحضور يسرا وناهد السباعي.. انطلاق عرض فيلم خروج آمن بمهرجان الجونة

شهدت السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم «خروج آمن»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حضورا لافتا لعدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على دعم صناع العمل ومتابعة عرضه وسط أجواء اتسمت بالحيوية والمرح.

وكان من أبرز الحضور الفنانة يسرا، وأمير المصري، وأندرو محسن، وهنا شيحة، ونورين أبو سعدة، ومازن المتجول، الذين توافدوا على السجادة الحمراء قبل انطلاق عرض الفيلم.

كما شارك في الحضور كل من خالد الصاوي، وناهد السباعي، وطارق الإبياري، ولما كتكت، وأحمد عبد المجيد، وتامر نبيل، إلى جانب نجلاء بدر، وكارولين عزمي، وأحمد داش، ويوسف رأفت.

خالد الصاوي يمازح المصورين على السجادة الحمراء

وخطف الفنان خالد الصاوي الأنظار خلال ظهوره على السجادة الحمراء، بعدما مازح المصورين قائلا: «أبصلك فجأة»، في لقطة أضفت أجواء من المرح على تغطية وصول النجوم إلى العرض الخاص.

ويأتي عرض فيلم «خروج آمن» ضمن برنامج الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تجمع نخبة من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأفلام والفعاليات السينمائية.