أشرف زكي يكشف عن تعاون مرتقب مع الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن مشروع شراكة مرتقب تجمع النقابة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تستهدف تطوير منظومة المسرح المصري ووضع خطة متكاملة للنهوض به، لافتًا إلى أن تفاصيل هذا التعاون ستُعلن خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي للكشف عن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

أشرف ذكي

وثمّن زكي الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة وأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح الدكتورة نهاد صليحة في مساندة المهرجان، كما أعرب عن تقديره للفنانين والمبدعين والجهات التي شاركت في إنجاح فعالياته.

وأشاد نقيب المهن التمثيلية بسرعة إنجاز أعمال الرقابة على المصنفات الفنية، بعد مراجعة 60 عرضًا ونصًا مسرحيًا في غضون 48 ساعة.

وفيما يتعلق بجوائز المهرجان، أوضح زكي أنها تتضمن فئات متعددة، وإدارة المهرجان تعمل على رصد جوائز مالية ملائمة للفائزين، تقديرًا لمجهوداتهم وإسهاماتهم الفنية.