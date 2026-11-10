انطلاق الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي.. وإعلان الفائزين بمسابقة التأليف لمسرح الطفل

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وسط حضور عدد من الفنانين والقيادات الثقافية والمسرحية.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان صبري فواز، والفنانة عزة لبيب، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان والمخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومدير المهرجان، إلى جانب الفنان عزت زين، فيما قدمت الحفل الإعلامية ياسمين نور الدين.

تفاصيل افتتاح مهرجان المسرح المدرسي

واستهلت فعاليات الافتتاح بعرض مسرحي بعنوان «مصر بتتكلم مسرح»، بمشاركة مريم عزيز، وأمجد الحجار، وأحمد الطحاوي، وليلى عادل، وسولاي أحمد، ودانا مصطفى، عن أشعار طارق علي، وتوزيع أحمد حامد، والهوية البصرية لبسام ياسر، والمادة الفيلمية والمونتاج لأحمد فتحي، والإضاءة لعز حلمي، والأزياء لمها عبد الرحمن، وتصميم الاستعراضات لفدوى الهنيدي، والكتابة المسرحية لرنا عادل، والمكياج لوفاء مدبولي، فيما وضع الألحان وتولى الإخراج حازم الكفراوي.

إعلان جوائز مسابقة التأليف لمسرح الطفل

وشهد الحفل إعلان نتائج مسابقة التأليف لمسرح الطفل، في محوري التأليف للمسرح المدرسي ومسرحة المناهج، حيث جاءت النتائج لتكرم مجموعة من النصوص التي تستهدف تقديم محتوى مسرحي يجمع بين القيمة الفنية والرسالة التربوية.

وفي محور التأليف للمسرح المدرسي، حصلت نصوص «حندق وبندق» لمحمد سعد هلال، و«تاج بذرة الزيتون» لحسام الدين عبد الحميد، و«يوم رحيل الرماد» لعمرو أحمد عادل، على شهادات تقدير.

وجاء في المركز الثالث نص «مملكة الكلمات الضائعة» للمؤلف سليمان أحمد سليمان، بينما حصل نص «مصنع الألوان المفقودة» للكاتبة آلاء علي أحمد على المركز الثاني، وذهب المركز الأول إلى نص «خيط الفجر» للمؤلف أسامة بدر محمد.

أما محور مسرحة المناهج، فمنحت شهادات التقدير لنصي «رحلة تفاحة سلمى» للمؤلفة إيمان محمود، و«إرادة شعب» للمؤلفة ميرفت الأباصيري.

وحصل نص «شفرة النيل الخالد» لأمجد زخاري على المركز الثالث، فيما جاء نص «من سرق جناحي» لمي نبيل في المركز الثاني، وحصد المركز الأول نص «الممنوع من السفر الممنوع من الصرف» للكاتبة الزهراء أحمد.

دعم المواهب المسرحية في المدارس

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، الشريك الاستراتيجي للمهرجان، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتأتي إقامة الدورة الأولى للمهرجان في إطار الاهتمام بالمسرح المدرسي وتعزيز حضوره داخل المؤسسات التعليمية، باعتباره أحد المسارات المهمة لاكتشاف المواهب الفنية لدى الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، فضلا عن دوره في بناء الشخصية وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء.

كما يستهدف المهرجان توفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية، وتشجيع الابتكار والإبداع بين الطلاب، ودعم المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الفرق المدرسية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الفنون بوصفها عنصرا أساسيا في العملية التعليمية والتربوية.