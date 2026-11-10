إعلام إيراني: التحقيق في أسباب حريق بإحدى منصات حقل بارس الجنوبي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، باندلاع حريق في إحدى منصات حقل «بارس الجنوبي» للغاز الطبيعي، جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث والوقوف على ملابساته.

وذكرت تقارير إعلامية أن الجهات المختصة تعمل على فحص أسباب الحريق، وسط احتمالات أولية تتعلق بتسرب للغاز أو وقوع حادث تشغيلي، دون صدور نتائج نهائية تحدد السبب المباشر للواقعة حتى الآن.

تحقيقات لتحديد سبب الحريق

ويُعد حقل بارس الجنوبي من أبرز منشآت الطاقة في إيران، ويقع في مياه الخليج، وتتقاسمه إيران وقطر، حيث يُعرف الجانب القطري باسم حقل الشمال. ويمثل الحقل مصدرًا رئيسيًا لإمدادات الغاز الطبيعي، ما يمنح أي تطورات تتعلق بمنشآته أهمية على مستوى قطاع الطاقة.

ولم تتضمن المعلومات الأولية المتاحة تفاصيل مؤكدة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمنصة، أو وقوع إصابات بين العاملين، كما لم يُعلن عن تأثير الحريق على معدلات إنتاج الغاز أو عمليات التشغيل في الحقل.

وتترقب الأوساط المعنية بقطاع الطاقة صدور نتائج التحقيقات الرسمية لتحديد طبيعة الحادث، وما إذا كان ناجمًا عن خلل فني أو تسرب للغاز أو أسباب أخرى.

ويأتي ذلك في وقت تحظى فيه منشآت الطاقة الإيرانية باهتمام واسع، في ظل التوترات الإقليمية التي جعلت البنية التحتية للطاقة محورًا مهمًا في التطورات الأمنية بالمنطقة.