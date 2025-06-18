تزوج في صمت.. إعلامي رياضي: ناصر منسي نجم صنع أفراح الزمالك

وجّه الناقد الرياضي إسلام صادق رسالة دعم قوية للاعب ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، مشيرًا إلى تجاهل المركز الإعلامي بالنادي لاحتفاله بزفافه، رغم مساهماته الكبيرة في تحقيق البطولات للفريق خلال الموسم الحالي.

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "منسي لن يكون منسياً! أمس احتفل النجم ناصر منسي مهاجم الزمالك بزفافه.. ورغم حضور عدد من اللاعبين والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، إلا أن المركز الإعلامي بالنادي تجاهل تغطية هذا الحدث لنجم صنع فرحة جماهير الزمالك هذا الموسم."

وتابع:"ناصر منسي لا يجيد الترويج لنفسه، لكنه يؤدي المطلوب منه داخل الملعب بإخلاص، سجل هدف التعادل في مرمى الأهلي وأهدى الزمالك لقب السوبر، وكرر الأمر أمام بيراميدز ليقود الفريق لحصد كأس مصر. ومع ذلك، لا أحد يطالب بضمه للمنتخب، ولا يُذكر إعلاميًا كما يستحق."

واختتم قائلاً:“للأسف، حتى في فرحته لم يحظَ بالاهتمام، رغم أنه يستحق كل التقدير.. مبروك ناصر منسي، النجم الخلوق الذي يعمل ويسجل ويتزوج في صمت.. لكن منسي لن يكون منسيا ”.