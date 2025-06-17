بعد أيام من عقد قرانه.. ناصر منسي يحتفل بزفافه في مسقط رأسه بالشرقية

احتفل اليوم ناصر منسي، لاعب الزمالك 17 يونيو 2025 بزفافه، بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية وسط حضور الأهل والأصدقاء، بعد أيام من عقد قرانه الذي كان بتاريخ 25/5 من نفس السنة.

الزمالك يتمسك بناصر منسي

ومن ناحية أخرى أكد مصدر في نادي الزمالك على رفض مسؤولي الأبيض لفكرة التفريط في خدمات ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة، في ظل الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة بشأن اهتمام بعض الأندية العربية التي تسعى للحصول على خدماته.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتلق عروضاً رسمية للاعب، ولكن النادي يتمسك باستمرار ناصر منسي مع الفريق، خاصة وأن عقده ممتد لمدة موسمين.

وشدد على أن الزمالك يرغب في تعديل وتمديد عقد اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.