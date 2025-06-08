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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر منسي في أحدث ظهور بعد ذبـ ح الأضحية.. شاهد

ناصر منسي
ناصر منسي
سارة عبد الله

شارك ناصر منسي، لاعب نادي الزمالك صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر منسي صورته مع الأضحية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ناصر منسي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر  بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7  بركلات الترجيح مساء الخميس الماضي ، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويجهز أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقريره عن الفريق لتقديمه لمجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيتضمن التقرير توصيات المدير الفني بشأن الراحلين عن الزمالك في الموسم المقبل، والصفقات التي سيحتاجها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، بجانب بعض الأمور التنظيمية داخل الفريق الأبيض.

الزمالك ناصر منسي عيد الاضحى

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