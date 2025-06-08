أحمد حسن يكشف مفاجأة داخل نادي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مفاجآت في قائمة الراحلين من صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على فيسبوك: “قائمة الراحلين بنادي الزمالك قد تشهد مفاجآت كبيرة”.

ويجهز أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقريره عن الفريق لتقديمه لمجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيتضمن التقرير توصيات المدير الفني بشأن الراحلين عن الزمالك في الموسم المقبل، والصفقات التي سيحتاجها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، بجانب بعض الأمور التنظيمية داخل الفريق الأبيض.

وكان الرمادي أكد عقب فوزه مع الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز أن مسألة استمراره مع الفريق الأبيض في يد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح مساء الخميس الماضي ، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.