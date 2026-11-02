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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد زيادة الإقبال عليها.. فوائد غير متوقعة لـ فاكهة التنين

فاكهة التنين
فاكهة التنين
قسم المرأة

انتشرت خلال الشهور الماضية فاكهة التنين في معظم الأسواق وأصبح الإقبال عليها لا يقل عن الفواكه الأخرى المعروفة ، ولكن ما لا يعلمه الكثير ان لهذه الفاكهة فوائد لا حصر لها كشف عنها موقع هيلث لاين


فوائد غير متوقعة لـ فاكهة التنين

تحسين صحة الجهاز الهضمي : 
تحتوي فاكهة التنين على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما تساهم في تقليل فرص الإصابة بالإمساك عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.


تعزيز وظائف الجهاز المناعي :
توفر فاكهة التنين فيتامين سي ومجموعة من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، وتدعم وظائف الجهاز المناعي في مواجهة العدوى والأمراض.


تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء :
تحتوي فاكهة التنين على ألياف تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، وهو ما قد يساعد على دعم التوازن الميكروبي في الجهاز الهضمي وتحسين صحة الأمعاء بالكامل .


حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي :
تحتوي فاكهة التنين، خاصة الأنواع ذات اللب الأحمر، على مركبات مضادة للأكسدة، مثل البيتالينات والبوليفينولات، التي تساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي الناتج عن تراكم الجذور الحرة في الجسم.


دعم صحة القلب والأوعية الدموية :
تساهم الألياف الغذائية الموجودة في فاكهة التنين في تحسين مستويات الكوليسترول ضمن نظام غذائي صحي، كما أن احتواءها على مضادات الأكسدة قد يساعد في دعم صحة الأوعية الدموية، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد تأثيرها المباشر في صحة القلب.

المساعدة على التحكم في الوزن :
تتميز فاكهة التنين بانخفاض سعراتها الحرارية نسبيًا، إلى جانب احتوائها على الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي يهدف إلى التحكم في الوزن.


الحفاظ على صحة العظام والعضلات :
تحتوي فاكهة التنين على المغنيسيوم، وهو معدن ضروري لوظائف العضلات والأعصاب، كما يشارك في الحفاظ على صحة العظام. ومع ذلك، لا تُعد الفاكهة وحدها مصدرًا كافيًا لتلبية احتياجات الجسم اليومية من هذا المعدن.

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