زيزو: اخترت الأهلي عشان أعمل شعبية جديدة

شارك مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق تصريحات اللاعب أحمد سيد زيزو بعد انتقاله للنادي الأهلي.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: “أي حد عاوز ينجح ويبني تاريخ ويجيله الأهلي لازم يختاره طبعًا.. واخترت الأهلي عشان أعمل شعبية جديدة”.

وتصدر اللاعب أحمد سيد زيزو، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التصريحات المثيرة بعد الانتقال للنادي الأهلي.

وقال أحمد سيد زيزو، إن والده طلب من إدارة نادي الزمالك بعد شهر يناير الماضي، أموال كونه وكيل أعمال، وأن أي وكيل أعمال لاعب يحصل على أموال وهذا حق له.

وتابع: "أبويا أول مرة يطلب عمولة من نادي الزمالك كان في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، على الرغم من عمله كوكيل لفترة طويلة دون أي مقابل".

وأشار إلى أن ما فعله والده ليس أمرا غريبا، وعرف موجود في نادي الزمالك، ومع أي لاعب.

وتابع:" هتافات جماهير الزمالك ضده جعلته يغضب لآنه لم يفعل شئ يغضب الجماهير، وأن التفاوض الذي كان يقوم به كان هناك 8 نجوم آخرين يقومون به".