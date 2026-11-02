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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس اللجنة الطبية العليا بالوزراء في الغربية.. وانطلاق قافلة رمد بإخناواي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتورة نجلاء عبد المنعم مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، والوفد المرافق لها، بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع انطلاق القافلة الطبية الشاملة المتخصصة في الرمد بمركز صحة الأسرة بقرية إخناواي بمركز طنطا.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، والدكتور محمد مصطفى إسماعيل منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، والأستاذ عامر علي عامر مدير قطاع الوجه البحري بمؤسسة صناع الخير.

ورحب المحافظ بوفد اللجنة، مشيدًا بجهود اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء في تنظيم القوافل الطبية والوصول بالخدمات التخصصية إلى المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التعاون وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح القافلة، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية لأهالينا بالقرى وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

من جانبها، أعربت الدكتورة نجلاء عبد المنعم عن سعادتها بزيارة محافظة الغربية، وتقديرها لحفاوة الاستقبال والتعاون مع المحافظة، مؤكدة حرص اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء على مواصلة جهودها في رصد الاستغاثات الطبية والتعامل الفوري معها، والتنسيق لتوفير العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية العاجلة، ومتابعة حالات زراعة النخاع، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة السماعات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن تنظيم القوافل الطبية الشاملة والمتخصصة للوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين بمختلف المحافظات.

رفع كفاءة الخدمات 

وعقب اللقاء، يتوجه محافظ الغربية ووفد اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء إلى مركز صحة الأسرة بقرية إخناواي بمركز طنطا، لمتابعة انطلاق أعمال القافلة الطبية والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات صحة الغربية قوافل اخناواي

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