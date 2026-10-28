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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نسبة الـ15% تشعل أزمة بين طنطا وإنبي بسبب صفقة أقطاي عبد الله

اقطاي عبد الله
اقطاي عبد الله
يمنى عبد الظاهر

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال ظهورها عبر برنامج «ملعب أون»، تفاصيل أزمة مستحقات نادي طنطا من صفقة انتقال أقطاي عبد الله إلى النادي الأهلي، موضحة أسباب تأخر نادي إنبي في سداد نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأوضحت ريهام حمدي أن نادي طنطا يمتلك الحق في الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع أقطاي عبد الله، مشيرة إلى أن إدارة النادي طالبت إنبي بالحصول على مستحقاتها منذ نحو شهرين ونصف الشهر.

وأضافت أن تأخر سداد المستحقات يرتبط ببند في العقد المبرم بين طنطا وإنبي، ينص على حصول طنطا على نسبة 15% من صافي قيمة إعادة البيع وليس إجمالي الصفقة، وهو ما يعني ضرورة تحصيل إنبي القيمة الكاملة لانتقال اللاعب إلى الأهلي أولًا، قبل سداد النسبة المستحقة لطنطا.

وأكدت أن الأهلي سدد مستحقات الصفقة إلى إنبي يوم الأحد الماضي، موضحة أن النادي البترولي لم يكن قد حصل على كامل قيمة انتقال اللاعب قبل ذلك، وهو ما تسبب في تأخر تحويل مستحقات طنطا.

وأشارت إلى أن التأخير لم يكن ناتجًا عن وجود مشكلة بين الأهلي وإنبي، إذ لم يكن لدى النادي البترولي اعتراض على تأخر سداد قيمة الصفقة لفترة قصيرة، لافتة إلى أن إنبي سيسدد مستحقات طنطا وفقًا لبنود التعاقد.

وتأتي هذه التطورات بعدما تقدم نادي طنطا بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد إنبي، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية من صفقة انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي، والتي تبلغ نحو 4.5 مليون جنيه، وفقًا لما أعلنه النادي.

الناقدة الرياضية ريهام حمدي نادي طنطا أقطاي عبد الله الأهلي إعادة بيع أقطاي عبد الله

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