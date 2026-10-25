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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«أورام طنطا» يحصد المركز الرابع على الجمهورية في إنهاء قوائم الانتظار| صور

مركز أورام طنطا
مركز أورام طنطا
الغربية أحمد علي

حقق مركز أورام طنطا إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاته الطبية، بعد حصوله على شهادة شكر وتقدير من المشروع القومي لقوائم الانتظار بوزارة الصحة والسكان، تقديرًا لجهوده المتميزة ومشاركته الفعالة في إنهاء قوائم انتظار المرضى في تخصص جراحة الأورام، ليحصد المركز المرتبة الرابعة بين المستشفيات والمراكز الطبية والجامعات المشاركة على مستوى الجمهورية.

أورام طنطا يحصد المركز الرابع على الجمهورية في إنهاء قوائم الانتظار

وتسلّم شهادة التقدير الدكتور محمد شوقي الموافي، مدير عام مركز أورام طنطا، والدكتورة وسام عبد المجيد، نائبة مدير المركز، في تقدير يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والعمل على سرعة تقديم التدخلات الجراحية اللازمة، بما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الأورام وتحسين فرص حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.

ثمرة إنجاز والرعاية المستمرين 

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للدعم والرعاية المستمرين من  الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بالمركز، وحرصها على الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أهداف المشروع القومي لقوائم الانتظار.

ومن جانبه، أعرب مدير مركز أورام طنطا عن خالص شكره وتقديره للقائمين على المشروع القومي لقوائم الانتظار بوزارة الصحة والسكان، مثمنًا جهود جميع العاملين بالمركز وتفانيهم في أداء رسالتهم الإنسانية والطبية، ومواصلة العمل لتقديم خدمة علاجية متكاملة تضع صحة المريض وسلامته في مقدمة الأولويات.

ويؤكد موافى أن للتكريم أهمية فى تكامل الجهود داخل المنظومة الصحية المصرية، ودور المؤسسات الطبية المتخصصة في دعم المبادرات القومية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المرضى، وتسريع حصولهم على الخدمات العلاجية، وتحقيق رعاية صحية أكثر كفاءة وجودة.

اخبار محافظة الغربية مركز أورام طنطا قوائم الانتظار دعم الأسر والعائلات

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