سقوط عقار بـ طنطا.. محافظ الغربية يوجه بصرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تداعيات سقوط عقار سكني بحي أول طنطا، تقاطع شارعي عثمان بن عفان ويوسف الصديق، والمكون من دور أرضي وأربعة طوابق وخدمات، حيث كلّف المحافظ الأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف ميدانيًا، والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعياته.

توجيهات محافظ الغربية

وأكدت محافظة الغربية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وتم فصل المرافق عن العقار، مع توجيه الجهات المعنية بفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها، وإجراء المعاينات اللازمة بموقع الحادث للوقوف على أسباب الانهيار.

انهيار منزل طنطا

ووجّه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف إعانات عاجلة للأسر المقيمة بالعقار، وتقديم الدعم اللازم لهم، ومتابعة احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

صرف إعانات أسر العقار

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تطورات الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج المعاينات، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.