التفاصيل الكاملة| انهيار منزل ثان مجاور لعقار طنطا المنهار.. الأهالي يستغيثون: "شقي عمرنا راح بسبب مقاول فاسد" ..صور

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية لحظات من الوجع والصدمة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ انهيار عقار سكني بشكل مفاجئ وتصدع عدد من المنازل المجاورة له دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بينما تهشمت أكثر من 5 سيارات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شهادة الناجين

وقد أكد عدد من الناجين من حادث انهيار العقار السكني أنهم فوجئوا بسماع طقطقة وتصدعات وشروخ في جدران والحوائط بشكل مفاجئ، وتابعوا قائلين: ""فين المحافظ شقي عمرنا راح بسبب مقاول فاسد..حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضاف الناجون بقولهم: "شقي عمرنا راح وعفشنا كله بقي تحت الأنقاض واحنا قاعدين في الشارع دون وجود أي تحرك من الجهات المعنية لإغاثتنا .. ليه كده حياتنا بقت رخيصة عند مسئولي المحليات .. عاوزين حقوقنا " .

انهيار منزل سكني مجاور لعقار طنطا

وقد تعرض سكان منزل مجاور للعقار المنهار مكون من 5 طوابق لتصدعات وشروخات وانهيار بعدد من طوابق منزلهم الأمر الذي دفع سكان العقار إلي الهرولة والفرار بأرواحهم، مضيفين: “عاوزين المسئولين يسمعونا مش عارفين هنربي عيالنا ازاي معانا كبار سن من الرجال والنساء ربنا نجاهم من الموت المحقق”.

تحرك الجهات المعنية

في المقابل تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تداعيات سقوط عقار سكني بحي أول طنطا، تقاطع شارعي عثمان بن عفان ويوسف الصديق، والمكون من دور أرضي وأربعة طوابق وخدمات، حيث كلّف المحافظ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف ميدانيًا، والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعياته.

عدم وجود ضحايا أو مصابين

وأكدت محافظة الغربية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وتم فصل المرافق عن العقار، مع توجيه الجهات المعنية بفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها، وإجراء المعاينات اللازمة بموقع الحادث للوقوف على أسباب الانهيار.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف إعانات عاجلة للأسر المقيمة بالعقار، وتقديم الدعم اللازم لهم، ومتابعة احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تطورات الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج المعاينات، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.

تحرك جهات التحقيق

من ناحية أخري أعطي المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق خالي من سكان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جانبه انتقل المستشار خالد أنور رئيس نيابة قسم أول طنطا، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلى أقوال عدد من السكان.

منزل منهار عقب اخلائه من السكان

كان انهيار العقار الخالي من السكان تسبب في تهشم 4 سيارات 4 سيارات تصادف وجودها بمحيط العقار، دون وقوع وفيات أو إصابات.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد انهيار عقار سكني مكون من دور أرضي و4 طوابق وخدمات، عند تقاطع شارعي عثمان بن عفان ويوسف الصديق، ما أسفر عن تهشم 4 سيارات كانت متوقفة بمحيطه.

اجراءات من محافظة الغربية

كما اتخذت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع فصل المرافق عن العقار المنهار وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

تحرك النيابة العامة

كما تحرك انتقل المستشار خالد أنور رئيس نيابة أول طنطا إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة آثار الانهيار، والاستماع إلى أقوال السكان، في إطار التحقيقات الجارية لكشف أسباب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.