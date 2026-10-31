محافظ الغربية يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا لمناقشة مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، لمناقشة أبرز مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» وآليات دور الجامعة في تنفيذها.

توجيهات جامعة طنطا

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الجامعة بجهود المحافظة في الظهور بالمظهر الحضاري اللائق خلال احتفالات انتصارات أكتوبر والعيد القومي الـ228 ومولد السيد البدوي، كما استعرض قرب افتتاح مركز الوعي القومي بالجامعة، وأعلن استعداد الجامعة لتقديم الدعم الفني والعلمي للمشروعات التي لم تتأهل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومساعدة أصحابها على تطويرها واستيفاء متطلبات التأهل للمشاركة في الدورة المقبلة.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد داخل جامعة طنطا، مؤكدًا أنها بيت العلم والخبرة، وأن التعاون معها وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة مهمة لدعم جهود التنمية وخدمة المجتمع،واستعرض المحافظ مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع جامعة طنطا ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف، بهدف تعريف الشباب والطلاب بإنجازات الدولة ومشروعاتها القومية من خلال الزيارات الميدانية، مؤكدًا استمرار تكثيف هذه الزيارات واستقبال وفود من خارج المحافظة للتعرف على ما تحقق على أرض الغربية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى وقرية نهطاي كنموذج للتنمية المتكاملة.

طلاب جامعة طنطا

وأكد المحافظ أهمية تعريف الأجيال الجديدة بحجم الإنجازات التي تحققت على أرض الدولة، والترويج لها بصورة واقعية لمواجهة الشائعات وترسيخ الوعي بمقدرات الوطن ومكتسباته، مشيرًا إلى أن جولاته الميدانية المستمرة بالقرى والعزب تستهدف التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتوعيتهم بما يتم تنفيذه من مشروعات وخدمات، فالمواطن شريك في التنمية ومن المهم أن يكون على دراية بما يتحقق حوله. كما استعرض بروتوكول التعاون مع محافظتي الدقهلية وبني سويف في مجال التعلم مدى الحياة، وتبادل الخبرات في إطار شبكة اليونسكو لمدن التعلم، مؤكدًا أن الغربية ستشهد المزيد من التطورات والإنجازات لتكون في الصدارة.

دعم جهود محافظة

وفي استعراض لجهود المحافظة في الملفات الخدمية والبيئية، أعلن المحافظ الانتهاء من رفع كامل التراكمات التاريخية للمخلفات بأرض مصنع دفرة الجديد، بإجمالي يتجاوز 122 ألف طن، تمهيدًا لإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 1600 طن يوميًا، إلى جانب التعاقد مع شركات متخصصة لجمع ونقل المخلفات بأحياء أول وثان طنطا وحي أول المحلة الكبرى، تمهيدًا لتعميم المنظومة على جميع مدن المحافظة.

تبادل الخبرات

واختُتم الاجتماع بمناقشة آليات إسهام جامعة طنطا في تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، وتفعيل دورها العلمي والبحثي والمجتمعي في دعم التنمية وبناء الوعي.