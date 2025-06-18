شوبير : محمد شريف يراوغ الزمالك .. وينتظر إشارة من الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع المهاجم محمد شريف، مؤكدًا أن اللاعب لم يحسم وجهته بعد، وأنه لا يزال يضع الأهلي في مقدمة أولوياته.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"مفاوضات الزمالك مع محمد شريف هي الأسهل على الورق، لأنه لاعب حر وماعندوش مشكلة. لو وافق هيمضي فورًا، لكنه قال لا.. أنا مستني ومش مستعجل. كلامه كان واضح: أولوياتي الأهلي."

وأوضح شوبير أن النادي الأهلي تواصل بالفعل مع شريف، لكن المفاوضات توقفت مؤقتًا بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن كلا الطرفين قررا تأجيل الحسم لما بعد انتهاء البطولة.

على الجانب الآخر، أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك حالة غضب من محمد شريف داخل نادي الزمالك؛ في ظل عدم حسم موقفه النهائي من الانضمام للأبيض، خاصة بعد ختام مسيرته مع نادي الخليج السعودي.

وقال، عبر برنامج “بلس 90” على شاشة قناة “النهار” الفضائية: “محمد شريف ما زال ينتظر مسئولي النادي الأهلي، وقد تكون هناك رغبة كبيرة في التعاقد معه”.

وأضاف: “الزمالك رفع عرضه المالي لـ محمد شريف مؤخرا أكثر من مرة؛ من أجل الحصول على توقيعه الرسمي”.

وأكمل: “هناك حالة غضب داخل الزمالك من تأخر اللاعب في حسم موقفه بعد نهاية مسيرته مع الخليج السعودي”.