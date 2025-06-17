طاهر أبو زيد: محمد شريف أفضل من مصطفى محمد

رشح طاهر أبو زيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، المهاجم الدولي محمد شريف، لاعب الخليج السعودي السابق، للعودة إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو زيد، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج يا مساء الأنوار عبر قناة MBC مصر 2: "أرشح محمد شريف للعودة للأهلي، لأنه فنيًا أفضل من مصطفى محمد، وهو أفضل رأس حربة في مصر حاليًا، وعدم استدعائه للمنتخب يمثل علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي".

وفيما يتعلق بالقيادة الفنية للأهلي في كأس العالم للأندية، قال أبو زيد: "الأهلي تاريخيًا دائمًا بيقوده مدرب أجنبي، وأنا مع الفكرة دي، لكن بعد أداء عماد النحاس في آخر 6 مباريات بالدوري، كنت أتمنى استمراره على رأس الجهاز الفني خلال البطولة".

وأضاف: "ما فعله النحاس مع لاعبي الأهلي أمر لا يصدق، وثقته فيهم كانت واضحة جدًا، وفي المقابل المدرب الإسباني ريبيرو هيحتاج حوالي 60 يوم علشان يتعرف على اللاعبين ويحقق حالة انسجام".

واختتم أبو زيد تصريحاته بالتأكيد على أمنيته في أن يستعين ريبيرو بأفكار عماد النحاس، لأنه يعلم جيدًا إمكانيات وقدرات لاعبي الأهلي عن قرب