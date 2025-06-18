مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما لجماهير الأهلي بشأن محمد شريف

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً لجماهير المارد الأحمر بشأن عودة اللاعب محمد شريف للأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر “فيسبوك”: “مع أم ضد عودة محمد شريف للأهلي”.

على الجانب الآخر، أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك حالة غضب من محمد شريف داخل نادي الزمالك؛ في ظل عدم حسم موقفه النهائي من الانضمام للأبيض، خاصة بعد ختام مسيرته مع نادي الخليج السعودي.

وقال، عبر برنامج “بلس 90” على شاشة قناة “النهار” الفضائية: “محمد شريف ما زال ينتظر مسئولي النادي الأهلي، وقد تكون هناك رغبة كبيرة في التعاقد معه”.

وأضاف: “الزمالك رفع عرضه المالي لـ محمد شريف مؤخرا أكثر من مرة؛ من أجل الحصول على توقيعه الرسمي”.

وأكمل: “هناك حالة غضب داخل الزمالك من تأخر اللاعب في حسم موقفه بعد نهاية مسيرته مع الخليج السعودي”.