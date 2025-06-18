الزمالك يحسم ملف القائمة الأولى قبل نهاية يونيو.. وإدوارد يبدأ مهامه رسميًا

أكد الإعلامي أمير هشام أن جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، والذي من المقرر الإعلان رسميًا عن تعيينه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أعضاء لجنة التخطيط حازم إمام وأحمد حسام ميدو، وبالتنسيق مع المدرب المساعد أيمن عبدالعزيز، سيقومون بحسم ملف القائمة الأولى للفريق، والمقرر إرسالها إلى اتحاد الكرة قبل نهاية يوم 28 يونيو.

وقال هشام، خلال برنامجه "بلس 90" المذاع عبر قناة النهار:

“مسؤولو الزمالك سيعقدون جلسة مع وائل القباني، مدير الكرة، للاتفاق على اللائحة الداخلية الخاصة بالفريق للموسم المقبل.”

وأضاف: “القباني قام بتجهيز لائحة جيدة، ومن المنتظر أن يستمر بنسبة كبيرة في منصبه كمدير للكرة خلال الموسم الجديد.”