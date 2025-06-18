مدرب منتخب شباب اليد: نخوض كل مباراة كأنها نهائي المونديال

أبدى مجدي أبو المجد مدرب منتخب الشباب لكرة اليد ، سعادته بالفوز اليوم على السعودية 35/30 في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة العالم .

قال أبو المجد أن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد ونجحوا في السيطرة على المباراة بالكامل منذ بدايتها .

وأضاف : “ نخوض كل مباراة على حدة كأنها نهائي من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة والمنافسة على اللقب ” .

وأوضح أبو المجد أن منتخب الشباب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق آمال عشاق كرة اليد المصرية مشيرا إلى أن مشوار الفراعنة في البطولة ليس سهلا ولكنه واثقا في قدرات لاعبيه .

واختتم أبو المجد أن منتحب الشباب لديه غدا الخميس مباراة مهمة أمام البحرين وأهمية الفوز بها من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل .