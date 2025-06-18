إعلامي: الزمالك لم يحسم ملف المدرب الجديد.. والمفاوضات مستمرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك لا زال يتفاوض مع عدد من المدربين الأجانب، ويسعى أيضا إلى إبرام عدد من الصفقات الجديدة، وهناك عدد من اللاعبين ضمن اهتمامات النادي بالفعل.

وقال، عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة النهار، إن لجنة التخطيط بالزمالك تعرف جيدا احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى وجود مدير رياضي جديد سيتولى منصبه بشكل رسمي خلال أيام.

وأضاف: غير صحيح أن الزمالك توصل إلى اتفاق مع مدرب أجنبي حتى الآن، ولا زال النادي يتفاوض مع بعض الأسماء.

ولفت إلى أن الزمالك يتجه إلى اختيار استاد القاهرة وملعب هيئة قناة السويس لاستقبال مبارياته في الموسم الجديد.