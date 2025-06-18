عضو لجنة تخطيط بالزمالك يطالب عبدالواحد السيد برد 8 ملايين جنيه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك أزمة بين أحد أعضاء لجنة التخطيط بنادي الزمالك، وعبدالواحد السيد مدير الكرة السابق، والعلاقة بينهما ليست على ما يرام.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: أحد أعضاء لجنة التخطيط بنادي الزمالك، يرى أن عبدالواحد السيد كان يتقاضى مبالغ مالية ضخمة كراتب شهري، وهذا العضو كان يقول أنه حصل على "سلف" كثيرة وصلت إلى 8 مليون جنيه من خزينة النادي.

وأضاف: عضو لجنة التخطيط يرى أنه لابد أن يقوم عبدالواحد السيد بتسديد هذه الأرقام لخزينة النادي، وما علمته أن الأزمة كبيرة، وهذا العضو لا يمانع اللجوء للنيابة.

وواصل: عبدالواحد السيد تواجد في نادي الزمالك للحصول على إبراء الذمة المالية، وحصل على وعد بالحصول عليها الاسبوع المقبل.

وزاد: عبدالواحد أراد الحصول على هذا المستند بعد مطالبة عضو لجنة التخطيط له برد السلف المالية التي حصل عليها.