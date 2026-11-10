نائب رئيس البحوث الزراعية: تحول كبير في نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه بالزراعة

أكد الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أن قطاع الزراعة في مصر شهد تحولًا كبيرًا في نظم الري الحديث وكفاءة استخدام المياه، مشيرًا إلى أن جهود تطوير القطاع شملت مختلف الأنشطة الزراعية، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بأساليب الري الرشيد.

وقال موسى، خلال لقاء على قناة «الحياة»، إن مصر شهدت تحولًا كبيرًا في قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بنظم الري الحديث وكفاءة استخدام المياه، موضحًا أن هذا الملف يتضمن العديد من التجارب والتطورات التي تستحق التوقف أمامها.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الجهات الدولية في نقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بالري الرشيد، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على استخدام نظم الري بالتنقيط أو تطبيقات الري المرشد، وإنما يمتد إلى تطوير أساليب الزراعة نفسها، ومن بينها زراعة قصب السكر بالشتلات.

وأوضح أن إدخال نظم زراعة القصب بالشتلات يمثل أحد نماذج التطوير التي تستهدف توفير كميات كبيرة من المياه، من خلال إنتاج الشتلات داخل صوانٍ زراعية بالصوب، ثم نقلها إلى الأرض المستديمة بعد نحو شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف أن هذا النظام يتيح التحكم في كميات المياه والأسمدة المستخدمة خلال مرحلة إنتاج الشتلات، كما يوفر نحو شهرين من فترة استغلال الأرض، مقارنة بالزراعة التقليدية.

ولفت موسى إلى أن بعض مزارعي قصب السكر في صعيد مصر لا يزالون يعتمدون على الري بالغمر، الذي تصل احتياجات الفدان المائية وفقه إلى نحو 9 آلاف متر مكعب من المياه، وهو ما يبرز أهمية تطوير نظم الزراعة والري لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وشدد نائب رئيس مركز البحوث الزراعية على أن نقل المعرفة والتعاون مع الجهات الدولية يمثلان جزءًا مهمًا من جهود تطوير القطاع الزراعي، إلى جانب إدخال نظم زراعية حديثة تساعد على زيادة كفاءة استخدام المياه وتحسين أساليب الإنتاج.