قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الحركة الإسلامية في الغرب.. رئيس مجلس مسلمي أوروبا يكشف كيفية نشر فكر الجماعة الإرهابية بالخارج
بشرى سارة شأن تكليف دفعة أسنان 2023 وأوائل خريجي عين شمس
مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس البحوث الزراعية: تحول كبير في نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه بالزراعة

نائب رئيس مركز البحوث الزراعية
نائب رئيس مركز البحوث الزراعية
محمد كمال

أكد الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أن قطاع الزراعة في مصر شهد تحولًا كبيرًا في نظم الري الحديث وكفاءة استخدام المياه، مشيرًا إلى أن جهود تطوير القطاع شملت مختلف الأنشطة الزراعية، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بأساليب الري الرشيد.

وقال موسى، خلال لقاء على قناة «الحياة»، إن مصر شهدت تحولًا كبيرًا في قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بنظم الري الحديث وكفاءة استخدام المياه، موضحًا أن هذا الملف يتضمن العديد من التجارب والتطورات التي تستحق التوقف أمامها.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الجهات الدولية في نقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بالري الرشيد، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على استخدام نظم الري بالتنقيط أو تطبيقات الري المرشد، وإنما يمتد إلى تطوير أساليب الزراعة نفسها، ومن بينها زراعة قصب السكر بالشتلات.

وأوضح أن إدخال نظم زراعة القصب بالشتلات يمثل أحد نماذج التطوير التي تستهدف توفير كميات كبيرة من المياه، من خلال إنتاج الشتلات داخل صوانٍ زراعية بالصوب، ثم نقلها إلى الأرض المستديمة بعد نحو شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف أن هذا النظام يتيح التحكم في كميات المياه والأسمدة المستخدمة خلال مرحلة إنتاج الشتلات، كما يوفر نحو شهرين من فترة استغلال الأرض، مقارنة بالزراعة التقليدية.

ولفت موسى إلى أن بعض مزارعي قصب السكر في صعيد مصر لا يزالون يعتمدون على الري بالغمر، الذي تصل احتياجات الفدان المائية وفقه إلى نحو 9 آلاف متر مكعب من المياه، وهو ما يبرز أهمية تطوير نظم الزراعة والري لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وشدد نائب رئيس مركز البحوث الزراعية على أن نقل المعرفة والتعاون مع الجهات الدولية يمثلان جزءًا مهمًا من جهود تطوير القطاع الزراعي، إلى جانب إدخال نظم زراعية حديثة تساعد على زيادة كفاءة استخدام المياه وتحسين أساليب الإنتاج.

الري الحديث ترشيد المياه الزراعة المصرية البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| كيف تؤدى سجدة التلاوة داخل الصلاة وخارجها؟.. هل تجب الزكاة على الذهب الأقل من 85 جرامًا؟.. وهل تُقرأ البسملة في بداية الفاتحة جهرًا أم سرًا؟

المصحف الشريف

حسن يحيى: العلم المنفصل عن الأخلاق قد يتحول إلى سلاح للدمار

دعاء استقبال شهر جمادى الآخرة

دعاء استقبال شهر جمادى الآخرة .. رددوا أفضل 30 دعوة مستجابة

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد