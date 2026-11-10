البحوث الزراعية: سلالات الماشية المحسنة تنتج أكثر من 20 لترًا من اللبن يوميًا

قال الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقات، إن الدولة تعمل على تحسين السلالات الحيوانية في مختلف أنحاء مصر، في إطار جهود زيادة إنتاج اللحوم والألبان ورفع كفاءة الثروة الحيوانية.

خطة تطوير الثروة الحيوانية في مصر

وأضاف موسى، خلال لقاء على قناة الحياة، أن السلالات البلدية تتسم بانخفاض إنتاجيتها من اللحوم والألبان، مقارنة بالسلالات المحسنة، رغم أن استهلاك الأخيرة من الغذاء والمياه يكاد يكون قريبًا من استهلاك السلالات البلدية.

وأوضح أن السلالات المحسنة تتميز بارتفاع معدل التحويل في إنتاج اللحوم، فضلًا عن زيادة إنتاج الألبان، الذي يتجاوز 20 لترًا يوميًا، بحسب قوله.

وأشار إلى أن جهود تطوير الثروة الحيوانية تشمل التوسع في برامج التلقيح الصناعي، إلى جانب تدريب الشباب في القرى على تنفيذ هذه العمليات، موضحًا أن مراكز التلقيح الصناعي التابعة للمركز، ومنها مراكز العميرية وبني سويف، تستقبل الشباب وتدربهم على استخدام المعدات اللازمة.

وتابع أن المتدربين يحصلون على المعدات الصغيرة الخاصة بالتلقيح الصناعي، ثم ينتقلون إلى القرى والنجوع للمساهمة في تنفيذ عمليات التلقيح بأنفسهم، بما يساعد على نشر هذه الخدمة في المناطق الريفية.

وأكد موسى أن هذه الجهود تأتي ضمن أنشطة وزارة الزراعة، وهي نتاج عمل ممتد وتعاون وتبادل للخبرات، وليست جهودًا وليدة اللحظة.