نائب رئيس البحوث الزراعية: لدينا أكثر من 10 آلاف باحث

قال الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقات، إن المركز يُعد العمود الفقري لوزارة الزراعة، وأحد أكبر المراكز البحثية على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، نظرًا لما يمتلكه من إمكانات بشرية وبحثية ومعاهد متخصصة في مختلف المجالات الزراعية.

وأضاف موسى، خلال لقاء على قناة الحياة، أن المركز يضم أكثر من 10 آلاف باحث، ونحو 52 محطة بحثية منتشرة في أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هذه المحطات تضم باحثين وأساتذة من درجات بحثية مختلفة، ويتولون تنفيذ برامج التربية والعمل داخل المعامل وفي الحقول بمختلف التخصصات الزراعية.

وأشار إلى أن المركز يضم نحو 12 أو 13 معهدًا بحثيًا متخصصًا، إلى جانب نحو 13 معملًا مركزيًا، لافتًا إلى أن هذه المعاهد تغطي تخصصات متنوعة، من بينها بحوث المحاصيل الحقلية، ووقاية النباتات، وأمراض النباتات، والإنتاج الحيواني، وصحة الحيوان، والتناسليات، والأمصال واللقاحات.

وأوضح أن المركز يضم نخبة من العلماء في مختلف التخصصات الزراعية، ويعملون على استنباط أصناف جديدة وإنتاج التقاوي، إلى جانب تنفيذ البرامج البحثية التي تستهدف تطوير الإنتاج النباتي والحيواني.

ولفت موسى إلى أن مركز البحوث الزراعية أُنشئ بقرار جمهوري عام 1971، فيما يرجع تاريخ بعض معاهده البحثية إلى فترات أقدم، من بينها معاهد بدأت عملها منذ عام 1920، بحسب ما ذكره خلال اللقاء.

وتطرق إلى أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري، موضحًا أن نحو 30% من تعداد الشعب المصري يعملون بشكل مباشر في الزراعة، فيما تزيد النسبة على 50% عند احتساب العاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في القطاع.