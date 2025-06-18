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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا: اقتربنا من كسر حاجز المليون ونصف تذكرة مباعة في كأس العالم للأندية

فيفا
فيفا
علا محمد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بيان رسمي، عن الاقتراب من كسر حاجز المليون ونصف المليون تذكرة مباعة في كأس العالم للأندية.

وقال فيفا، في بيانه: "اقتربنا من كسر حاجز المليون ونصف مليون تذكرة مباعة في كأس العالم للأندية، وحضر 340 ألف مشجع مباريات أول ثلاثة أيام".

وأضاف: "يستمر الزخم نحو بيع التذاكر، حيث يتبقى 4 من أصل 5 مباريات أكثر مبيعا في دور المجموعات قادمة".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الاتحاد الدولي فيفا الأهلي بيان رسمي كأس العالم للأندية

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