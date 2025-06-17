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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكم برازيلي يدير أول اختبار للسيتي في كأس العالم للأندية أمام الوداد

الوداد المغربي ومانشستر سيتي
الوداد المغربي ومانشستر سيتي
حمزة شعيب

 

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيدير واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأولى في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي، في إطار المجموعة السابعة.

موعد مباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يحتضن ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" هذا اللقاء المرتقب مساء الأربعاء المقبل، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة.

مجموعة الوداد المغربي في كأس العالم للاندية

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم للأندية مشاركة موسعة غير مسبوقة، بعد اعتماد النظام الجديد بمشاركة 32 فريقاً من مختلف القارات، حيث انطلقت البطولة فعلياً منذ أيام بمواجهة الافتتاح بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك"، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويخوض مانشستر سيتي غمار البطولة ضمن مجموعة قوية تضم إلى جانبه كلاً من الوداد المغربي، العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي، وسط طموحات كبيرة لبطل أوروبا في حصد اللقب العالمي.

طاقم برازيلي يقود مواجهة مانشستر سيتي والوداد المغربي

وأعلن "فيفا" تعيين الحكم البرازيلي رامون أباتي أبيل لإدارة مباراة مانشستر سيتي والوداد، على أن يعاونه كل من دانيلو مانيس ورافائيل ألفيس، فيما سيتولى الحكم الصيني ما نينج مهمة الحكم الرابع.

الوداد مانشستر سيتي كأس العالم للأندية

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