ثورة تغيير.. توتنهام يفتح الباب أمام رحيل سون

أكد تقرير صحفي، أن نادي توتنهام الإنجليزي، على استعداد لبيع نجمه الكوري سون هيونج مين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة “فوت ميركاتو”، أن يسعى توتنهام إلى إعادة بناء نفسه، حيث قرر النادي الفائز مؤخرًا بالدوري الأوروبي الانفصال عن مدربه أنجي بوستيكوجلو وتسليم الفريق الأول لتوماس فرانك، والأهم من ذلك، تجديد قوام الفريق عن طريق إجراء بعض التغييرات، حيث تخطط للتعاقد مع اللاعب برايان مبيومو.

توتنهام يفتح الباب أمام رحيل سون

وأضافت أنه من المتوقع أن يغادر سون هيونج مين، بعد تراجع مستواه الموسم المنقضي بتسجيل 11 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 46 مباراة في جميع المسابقات.

وتابعت: "بينما كان توتنهام يتوقع منه المزيد، على الصعيدين الفردي والجماعي، واجه سون بعض الأوقات الصعبة، قبل بضعة أسابيع، كشفت الصحافة الإنجليزية عن شعوره بعزلة متزايدة داخل غرفة الملابس، وأنه عانى من رحيل لوريس وكين، كما توترت علاقته بإدارة أعماله، وقد شعر اللاعب بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضًا لتمديد عقده".

وأوضحت أن النجم الكوري مرشح للانضمام إلى الدوري السعودي، بجانب نادي فنربخشة التركي الذي يعد وجهة محتملة أيضًا.