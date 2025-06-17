رسميا.. فيليبو إنزاجي مديرا فنيا لـ باليرمو

أعلن نادي باليرمو الإيطالي، تعاقده مع فيليبو إنزاجي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الموسم المقبل 2024-2025.

وقال النادي الإيطالي في بيان: “نادي باليريمو يعلن عن تعيين فيليبو إنزاجي مدرباً للفريق الأول، ابتداءً من 1 يوليو، سينضم المدرب إلى نادي روزانرو بعقد متعدد السنوات".

وأضاف البيان: “يسعد مجموعة سيتي لكرة القدم والرئيس ميري وجميع أفراد عائلة روزانيرو بالترحيب بالمدرب إنزاجي في باليرمو”.

فليبو شقيق سيموني إنزاجي

فيليبو إنزاجي هو الشقيق الأكبر لـ سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق والمدرب الحالي لفريق الهلال السعودي.

درب فيليبو إنزاجي العديد من الفرق الإيطالية، أبرزها إيه سي ميلان.