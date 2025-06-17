أحمد حسن: مصدر بالأهلي ينفي توقيع أي عقوبة على حسين الشحات

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، عن نفي مصدر داخل النادي الأهلي وجود أي عقوبة فنية أو إدارية ضد اللاعب حسين الشحات.

وأوضح المصدر، بحسب ما نقله أحمد حسن، أن الشحات سيكون متواجدًا مع الفريق بشكل طبيعي في المباراة المقبلة أمام بالميراس، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة دون أي موانع.



وفي سياق آخر كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تفاصيل حديثه مع لاعبي الأهلي عن كواليس لقاء إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مهيب في تصريحات عبر برنامجه :من خلال تواصلي مع لاعيبه الاهلي قالوا ليا، احنا طول الماتش شغل جامد جدا من ألفاظ خارجه وضرب فينا

وأضاف : ميسي وكل لاعيبه انتر ميامي خرجوا عن النص ولعبهم كان فيه خشونه جامدة.

وأوضح : وقالوا ليا اكتر لاعب كان محترم فيهم وهادي وتعامله معانا كان حلو هو سيرجيو بوسكيتش، لكن باقي الفريق كان التعامل بغرور معانا.