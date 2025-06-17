تقرير برازيلي يسلط الضوء على نقاط ضعف وقوة الأهلي قبل مواجهة بالميراس

قبيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، سلط تقرير صادر عن صحيفة "جلوبو" البرازيلية الضوء على نقاط القوة والضعف في صفوف "المارد الأحمر".

يأتي هذا التحليل بمثابة تحذير لبطل البرازيل قبل صدام الفريقين مساء الخميس المقبل.

ثلاث ثغرات في صفوف الأهلي

أبرز التقرير البرازيلي ثلاث نقاط يمكن أن تشكل ثغرات في أداء الأهلي، ظهرت بوضوح خلال مواجهته الافتتاحية ضد إنتر ميامي الأمريكي:

افتقاد الدقة في إنهاء الهجمات: لاحظ التقرير أن الأهلي عانى من عدم الفعالية أمام المرمى، وهو ما تجلى بوضوح في الفرص التي أتيحت له ضد إنتر ميامي. غياب إمام عاشور: يشكل غياب اللاعب البارز إمام عاشور، الذي تعرض لإصابة قوية في الكتف، ضربة مؤثرة لخط وسط الأهلي وقدرته على الإبداع. عامل الإرهاق: أشار التقرير إلى أن لاعبي الأهلي بدا عليهم الإرهاق في الشوط الثاني من مباراة إنتر ميامي، وهو ما قد يؤثر على استدامة أدائهم البدني طوال المباراة.

تحذير ثلاثي لبالميراس: عوامل قوة الأهلي

على الرغم من الثغرات المذكورة، وجه التقرير تحذيرًا ثلاثيًا لفريق بالميراس، مبيّنًا ثلاث عوامل قوة أساسية يتمتع بها الأهلي ويجب على بطل البرازيل الحذر منها:

التنظيم العالي: يتميز الأهلي بتنظيم دفاعي وهجومي محكم، وقدرة على التقدم بالكرة بأسلوب منظم للغاية. القدرة على إيجاد المساحات: يمتلك لاعبو الأهلي المهارة والرؤية اللازمة لاختراق دفاعات الخصم وإيجاد المساحات اللازمة للتسجيل. إجادة الاستحواذ على الكرة: يُجيد الأهلي الاحتفاظ بالكرة والتحكم في إيقاع المباراة، مما يسمح له بفرض أسلوبه على المنافس.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بالميراس في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.