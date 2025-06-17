لاعبو الأهلي: إنتر ميامي خرج عن النص ولاعبيه تعاملوا بقلة احترام

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تفاصيل حديثه مع لاعبي الأهلي عن كواليس لقاء إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مهيب في تصريحات عبر برنامجه :من خلال تواصلي مع لاعيبه الاهلي قالوا ليا، احنا طول الماتش شغل جامد جدا من ألفاظ خارجه وضرب فينا

وأضاف : ميسي وكل لاعيبه انتر ميامي خرجوا عن النص ولعبهم كان فيه خشونه جامدة.

وأوضح : وقالوا ليا اكتر لاعب كان محترم فيهم وهادي وتعامله معانا كان حلو هو سيرجيو بوسكيتش، لكن باقي الفريق كان التعامل بغرور معانا.



وتعادل النادي الأهلي أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.