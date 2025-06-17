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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال: إنتر ميامي فرقة اللاعب الواحد.. ونزول زيزو أمام ميامي كان خاطئ

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

تحدث أحمد بلال نجم الأهلي السابق عن مواجهة الأحمر أمام بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بلال في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنماج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مشاركة الاهلي في كأس العالم للاندية شئ اعتدنا عليه طوال السنوات الماضية، ودي حاجة مش جديدة

وأضاف:  هذه النسخة مختلفة بسبب كثرة الأندية عن المشاركات الماضية، والاهلي امام كأس عالم حقيقي ، ولاعبي الاهلي ليس مخضوضون من مباريات الفريق في كأس العالم للأندية فلا اعلم لماذا يقول البعض لاعبي الاهلي كانوا قلقين امام ميامي.

وتابع: انتر ميامي بدون ميسي فرقة اقل من عادية لدرجة انا وبركات وتريكة نلاعبها نكسبها في الوقت الحالي، واتيحت للاعبي انتر ميامي 5 فرص من ميسي فهذه فرقة اللاعب الواحد، وكنا نستطيع الفوز بكل سهولة.

وواصل: كل المبررات حول عدم الفوز على ميامي مبررات غير مقنعة، ونزول زيزو في الجناح الايسر كانت تبديلة خاطئة لهذا المركز، ولابد من اجراء تغييرات في تشكيل الاهلي امام بالميراس

وأكمل: لدي تحفظ على طريقة لعب ريبيرو، وعلى الاهلي ان يدافع امام بالميراس بسبب القدرات البدنية والفنية العالية لهما مقارنة بالأهلي، ولو لعب ريبيرو بنفس طريقة اللعب امام ميامي الموضوع سيكون صعب على لاعبي الاهلي.

وواصل: الطريقة الانسب أمام بالميراس هي 3،5،2، ومحمد هاني وكوكا لن يستطيعوا الهجوم امام بالميراس، والطريقة الدفاعية للأهلي هو الانسب أمام بالميراس

وأختتم بلال تصريحاته:  اتمنى ان يخرج الاهلي بأقصى استفادة، لان بالميراس حال لعب امام الاهلي بنفس طريقة لعبه أمام بورتو الامور ستكون صعبة للغاية على الاهلي

أحمد بلال الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي

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