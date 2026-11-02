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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلوديا حنا تتألق في افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
محمد سعيد

خطفت الفنانة العراقية كلوديا حنا الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بإطلالة أنيقة من دار عائشة للأزياء.

جمعت الإطلالة بين رقي اللونين الأبيض والأسود ولمسات الفخامة التي أضفاها عقد الألماظ، لتلفت اهتمام الحضور بتناسق تفاصيل مظهرها واختياراتها التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، بالتزامن مع مشاركتها في الدورة الحالية بصفتها عضوًا بلجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان.

كلوديا حنا بإطلالة من دار عائشة للأزياء في افتتاح المهرجان

واختارت كلوديا حنا إطلالة من دار عائشة للأزياء، اعتمدت فيها على التناغم بين الأبيض والأسود، في تنسيق اتسم بالأناقة والبساطة، مع لمسات عكست اهتمامها بالتفاصيل وقدرتها على الجمع بين الطابع الكلاسيكي والروح العصرية.

واكتمل مظهرها بعقد من الألماظ أضفى مزيدًا من البريق والفخامة على الإطلالة، ليمنحها حضورًا أنيقًا دون مبالغة، وهو ما لاقى إعجاب الحضور خلال حفل الافتتاح، الذي شهد مشاركة واسعة من نجوم الفن والمسرح والشخصيات الثقافية من مصر ومختلف الدول العربية.

كلوديا حنا تشارك في لجنة مشاهدة واختيار العروض

ولا يقتصر حضور كلوديا حنا في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على مشاركتها في حفل الافتتاح، إذ تشارك في الدورة الحادية عشرة بصفتها عضوًا بلجنة مشاهدة واختيار العروض، في إطار دورها ضمن الفعاليات الفنية للمهرجان، الذي يحرص على إتاحة الفرصة أمام التجارب المسرحية المتنوعة، وتسليط الضوء على اتجاهات الإبداع والتجديد في فنون المسرح.

وتأتي مشاركتها في دورة تحمل اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية، في احتفاء يعكس قيمة الرموز الفنية التي أسهمت في إثراء الحركة المسرحية.

إيناس سمير تفتتح الدورة الحادية عشرة بحضور نجوم الفن

وافتتحت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، وسط حضور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، إلى جانب شخصيات مسرحية وثقافية وضيوف من مختلف الدول.

وشهد حفل الافتتاح تكريم اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، التي تحمل الدورة الحالية اسمها، تقديرًا لما قدمته من إسهامات فنية ومسرحية بارزة على مدار مسيرتها، وما تركته من أثر في المسرح والدراما المصرية.

فيلم تسجيلي يوثق مسيرة سهير المرشدي

واستهلت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي تناول أبرز محطات مسيرة سهير المرشدي الفنية، واستعرض إسهاماتها في المسرح والدراما، من خلال شهادات مصورة لعدد من نجوم الفن، في مقدمتهم ابنتها النجمة حنان مطاوع، والفنان مازن الغرباوي، والفنانة صابرين، والفنان أيمن الشثري، والفنان رياض الخولي، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة مروة عبد المنعم، والناقد المسرحي جمال عبد الناصر، إلى جانب عرض مقتطفات من أبرز أعمالها المسرحية.

وجاء الفيلم توثيقًا لتجربة فنية ثرية، واحتفاءً بمسيرة سهير المرشدي وما قدمته من عطاء أسهم في إثراء الحركة الفنية والمسرحية، فيما حملت الدورة الحادية عشرة اسمها تأكيدًا على مكانتها وتقديرًا لإسهاماتها الممتدة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، في إطار دعم الفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز حضورها على خريطة السياحة العالمية، وتدعم التكامل بين الثقافة والسياحة وأهداف التنمية الشاملة.

ويواصل المهرجان للعام الخامس على التوالي تعاونه مع فندق دريمز بيتش، الشريك المستضيف للفعاليات، إلى جانب جامعة الكتاب بالعراق، الشريك العلمي للمهرجان، بما يعزز أوجه التعاون في المجالات الثقافية والفنية.

كما يحظى المهرجان بدعم محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية والعربية لدعم الحراك الثقافي والسياحي.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتشغل الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، الذي يواصل تقديم تجارب مسرحية متنوعة، وفتح مساحات للتواصل وتبادل الخبرات بين المبدعين، دعمًا للتجديد والابتكار في الحركة المسرحية.

كلوديا حنا شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وزير الثقافة

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