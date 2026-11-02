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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كوينيجسيج جيسكو Attack بقوة تصل لـ 1600 حصان

كوينيجسيج جيسكو Attack
كوينيجسيج جيسكو Attack
صبري طلبه

تواصل كوينيجسيج السويدية حضورها في قطاع السيارات الخارقة من خلال طرازات تجمع بين الأداء المرتفع والتقنيات الهندسية المتطورة، وتعد جيسكو Attack واحدة من أبرز السيارات التي طورتها الشركة للقيادة على الحلبات مع إمكانية استخدامها على الطرق العامة. 

وتعتمد السيارة على تصميم مخصص لتعزيز الثبات عند السرعات العالية، إلى جانب منظومة ميكانيكية قوية وتجهيزات تستهدف توفير تحكم دقيق أثناء القيادة، حيث تنتمي جيسكو Attack إلى فئة السيارات الخارقة ذات المحرك الأمامي ونظام الدفع الخلفي.

كوينيجسيج جيسكو Attack

محرك V8 مزدوج التوربو بقوة 1600 حصان

تعتمد كوينيجسيج جيسكو Attack على محرك بنزين V8 بسعة 5.0 لتر، مزود بشاحني توربو مزدوجين، ويعمل دون منظومة هجينة، وتصل القوة إلى 1600 حصان عند استخدام وقود E85، بينما تبلغ القوة نحو 1280 حصانًا عند تشغيل المحرك بالبنزين التقليدي، ويولد المحرك عزم دوران أقصى يصل إلى 1500 نيوتن متر، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة متطور.

كوينيجسيج جيسكو Attack

تسارع كوينيجسيج جيسكو Attack

تقدم كوينيجسيج جيسكو Attack مستويات أداء مرتفعة، إذ يمكنها التسارع من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال نحو 2.5 ثانية، وتصل السرعة القصوى المذكورة للسيارة إلى 450 كم في الساعة.

أبعاد كوينيجسيج جيسكو Attack

تأتي السيارة كوينيجسيج جيسكو Attack بطول يبلغ 4626 مم، وعرض يصل إلى 2030 مم، وارتفاع يبلغ 1210 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2700 مم، ويعتمد الهيكل على بنية أحادية مصنوعة من ألياف الكربون، مع تدعيمات من الألومنيوم، بينما تستخدم أجزاء من الجسم مواد مركبة خفيفة الوزن. 

كوينيجسيج جيسكو Attack

تجهيزات كوينيجسيج جيسكو Attack

تضم كوينيجسيج جيسكو Attack عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة رقمية لعرض معلومات القيادة، إلى جانب نظام معلومات وترفيه يدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر Apple CarPlay، كما تتوفر السيارة بشاحن لاسلكي للهواتف ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

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