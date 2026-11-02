كأس عاصمة مصر.. المقاولون يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من جانب الأهلي لكن دون خطورة تذكر على مرمى المقاولون العرب، لينتهي الشوط بتعادل سلبي بين الفريقين.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، وأحمد نبيل كوكا، ومحمود صلاح، وطاهر محمد طاهر، ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

ودخل الفريق الأحمر المباراة متسلحًا بانتصاره العريض على بترول أسيوط بخماسية نظيفة؛ إذ كان حسين الشحات أبرز نجوم اللقاء بتسجيله هدفين، فيما تكفل محمد مجدي أفشة وسفيان بن جديدة وعمر سيد معوض بإحراز الأهداف الثلاثة الأخرى.