وسط جهود التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.. وسطاء قطريون يبحثون مسودة الاتفاق مع عراقجي

أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مسؤول مطلع على المحادثات، بأن وسطاء قطريين من المقرر وصولهم إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم، لعقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمناقشة اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن اللقاء سيتناول نسخة من مسودة الاتفاق التي جرت مناقشتها بين الجانبين على مدار الأيام الثمانية الماضية، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية والوساطة القطرية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودفع المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات القائمة.