قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى يونس لصدى البلد : بيراميدز أحسن فرقة في الدوري.. والأهلي لازم يقتدي بالزمالك
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
بدء تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. وأحمد موسى يستعرض تفاصيلها
أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة
أذربيجان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري
الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات
مش طبيعي.. عماد متعب يعلق على أسلوب الأهلي تحت قيادة عموتة
مستشار البرهان: إثيوبيا تحاول استفزاز السودان ودفعه إلى مواجهة مباشرة
استجابة فورية لطلبات أهالينا.. محافظ الغربية يوجّه بتوفير كشك لأحد المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحذر إيران من ضربات عسكرية جديدة: لن نتردد في التصعيد إذا فشلت المفاوضات

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال تنفيذ مزيد من الضربات العسكرية ضد إيران، حال فشل الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعمل على إنجاز تفاهم مع طهران.

وقال ترامب، الأحد، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا جيدًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول خلاله الملف الإيراني، وذلك ردًا على سؤال بشأن المكالمة التي جرت بينهما يوم السبت، وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وخلال تجمع انتخابي في مدينة دوبوك بولاية أيوا، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يتجنب في الوقت الراهن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية رغبةً في تجنب سقوط مزيد من الضحايا، قائلًا: «السبب الوحيد الذي يمنعني من إنهاء الأمر مع إيران هو أنني أريد أن أكون لطيفًا، وأحاول إنقاذ كل تلك الأرواح إن استطعت، لكن في مرحلة ما سيتعين علينا أن نفرض عليهم قبضتنا».

وأضاف ترامب أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع طهران، معربًا عن ثقته في إمكانية نجاح المساعي، لكنه توعد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من القدرات العسكرية الإيرانية تعرض للتدمير بالفعل.

إيران ترفض نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى دولة ثالثة ليس مطروحًا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ونقلت تقارير صحفية إيرانية، عن بقائي قوله ردًا على تساؤلات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق: «لا يوجد مثل هذا الاقتراح قيد الدراسة».

وشدد المتحدث الإيراني على ضرورة رفع الولايات المتحدة حصارها البحري والاستجابة لمطالب طهران قبل التوصل إلى أي اتفاق، معتبرًا أن سلوك واشنطن أدى إلى إطالة أمد العملية التفاوضية، وأن عليها حسم المسار الذي تريد المضي فيه.

كما نفى بقائي أن تمثل رسالة حديثة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي مبادرة دبلوماسية جديدة، مؤكدًا أن استمرار الحصار البحري بالتزامن مع الحديث عن مضيق هرمز يتعارض مع المطالب الأمريكية من إيران.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محاولة واشنطن فتح حوار أوسع بأنها خطوة إيجابية، لكنه حذر من استغلالها لإحداث انقسامات داخل إيران.

وأشار عراقجي إلى أن القيادة الإيرانية تدرس رسالة فانس، دون وجود خطط في تلك المرحلة لعقد لقاء مع مسؤولين أمريكيين، فيما توجه وفد إيراني إلى الدوحة لمناقشة مقترحات طهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات العسكرية إيران الجهود الدبلوماسية ستيف ويتكوف بنيامين نتنياهو الملف الإيراني الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يكفي الندم والاستغفار لرد حقوق الناس؟.. أمين الإفتاء يوضح ما يجب فعله

وزير الأوقاف:

وزير الأوقاف: مصر والجزائر تجمعهما مواقف تاريخية من التضامن والتعاون

دار الإفتاء

هل الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة حرام شرعا؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد